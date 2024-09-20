Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Сринагар, чтобы провести кампанию в поддержку своей партии на первых местных выборах, с момента лишения Кашмира полуавтономного статуса в 2019 году. Этот шаг вызвал недовольство среди жителей региона, который был разделен на две союзные территории — Ладакх и Джамму-Кашмир.

С тех пор ситуация в регионе остается напряженной: гражданские свободы ограничены, а пресса находится под давлением.

Во время визита Моди в Сринагар власти заблокировали дороги колючей проволокой и установили блокпосты. Вооруженные силы патрулировали район, а снайперы были размещены на крышах вблизи места проведения митинга.

Хотя эти выборы позволят Кашмиру создать собственное законодательное собрание и правительство, регион продолжит находиться под прямым контролем Нью-Дели. Политические партии обещают восстановить статус штата, но пока власти Индии не озвучили четких сроков.

Кашмир долгое время является источником конфликта между Индией и Пакистаном, который претендует на этот регион. Местные вооруженные группы ведут борьбу с 1989 года, стремясь либо к независимости региона, либо к его присоединению к Пакистану. Индия обвиняет Пакистан в поддержке сепаратистов, что Исламабад отрицает.

Моди активно использует кашмирскую риторику, чтобы укрепить поддержку среди индуистского населения Индии, для которого сохранение Кашмира в составе страны — важная политическая тема. Правительство обещает инвестиции и развитие в регионе, но многие жители опасаются, что это приведет к изменению демографического состава Кашмира.

Эти выборы стали первыми за десять лет и первыми с момента отмены автономии в 2019 году. Местные проправительственные партии заявили, что будут бороться за возвращение Кашмиру его прежнего статуса и прав.