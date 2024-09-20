Украинские силы спецназначения захватили важные документы российских спецслужб и военных, которые показывают, что Москва готовилась к возможному наступлению украинской армии в Курской области задолго до начала активных боевых действий. Как сообщает британская газета The Guardian, эти документы были захвачены во время одной из операций на российской территории, и в них содержатся данные о планах обороны и состоянии российских войск.

Документы, якобы принадлежавшие МВД, ФСБ и армии России, попали в руки украинских военных и были переданы журналистам, однако подлинность бумаг The Guardian не может независимо подтвердить. В них говорится, что российская разведка предупреждала военных о возможной атаке ВСУ с территории Сумской области уже с января 2024 года. В феврале российская разведка предполагала, что украинская армия может прорваться на глубину до 80 км, а к июню стало известно, что одной из целей ВСУ станет город Суджа.

Украинская армия начала наступление в Курской области в августе. Город Суджа, находящийся всего в 9 км от границы и имеющий довоенное население около 5 тыс. человек, был захвачен украинскими силами в течение недели. Участники операции сообщили The Guardian, что во время наступления многие российские военные бросали свои позиции и отступали, не организуя скоординированное сопротивление.

Захваченные документы также раскрывают тяжелое состояние российских подразделений в Курской области. Согласно отчетам, российские части были укомплектованы лишь на 60-70 процентов и состояли в основном из плохо подготовленных резервистов. В документах отмечается, что среди российских военных якобы был высокий уровень депрессии, связанный с условиями службы, и фиксировался рост числа самоубийств. Проблемы с моральным духом и нехватка кадров были особенно острыми на фоне ожидания украинского наступления.

Несмотря на то, что наступление ВСУ стало неожиданностью для российской армии, западные и российские источники в сентябре подтвердили, что украинские силы столкнулись с серьезными трудностями. По данным американского канала CNN, украинские войска понесли значительные потери, продвигаясь через тщательно подготовленные российские оборонительные укрепления в Курской области.