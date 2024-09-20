Харрис: застрелим каждого, кто ворвется в мой дом

Камала Харрис заявила, что застрелит каждого, кто ворвется в ее дом. Об этом вице-президент США и кандидат на пост главы государства сказала на предвыборном мероприятии, когда телеведущая Опра Уинфри отметила, что Харрис владеет оружием. В ответ политик заявила, что каждый, кто вломится в ее дом, получит пулю. #trtнарусском #сша #камалахаррис #харрис #пуля #оружиевсша #оружие #америка #новости #трт #новостимира