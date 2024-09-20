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Украина ограничивает использование Telegram
Национальный координационный центр кибербезопасности Украины запретил использование Telegram в госорганах и на объектах критической инфраструктуры
Украина ограничивает использование Telegram
Telegram / Фото: Reuters / Others
20 сентября 2024 г.

19 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) Украины принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Согласно сообщению пресс-службы Совета нацбезопасности и обороны, запрет касается установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры. Исключение сделано только для лиц, использующих мессенджер в рамках служебных обязанностей.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов обосновал решение данными о доступе российских спецслужб к личной переписке пользователей Telegram, включая удаленные сообщения и персональные данные. «Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram - это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», — заявил глава разведки.

Представители СБУ и Генштаба ВСУ отметили, что Telegram активно используется противником для кибератак, распространения фишинга, вредоносного ПО, определения геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.

Ранее Буданов неоднократно призывал к полному запрету Telegram в Украине, называя его «российским мессенджером». Министерство обороны Украины также выражало обеспокоенность растущей аудиторией телеграм-каналов, предположительно связанных с Россией.

Стоит отметить, что и российские власти ранее имели претензии к Telegram. В 2018 году мессенджер был заблокирован в России, но ограничения сняли два года спустя.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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