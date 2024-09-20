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Момент, как автомобиль врезается в витрину магазина в Петербурге
Камеры видеонаблюдения засняли момент, как автомобиль в Петербурге врезается в витрину магазина, сбивая курьера на мопеде. Водитель Volvo за несколько секунд до этого столкнулся на повороте с автомобилем и вылетел на тротуар. #trtнаурсском #россия #питер #санктпетербург #магазин #витрина #авария #видеонаблюдение #тратуар #новости
Момент, как автомобиль врезается в витрину магазина в Петербурге / Others
20 сентября 2024 г.
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