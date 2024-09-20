Бывший госминистр сепаратистов Карабаха («НКР») Рубен Варданян, находящийся под арестом в Азербайджане, ответил на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна о целях его деятельности в регионе. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Варданяна.

Пашинян ранее поднял вопросы об отказе Варданяна от российского гражданства и его мотивах работы в Карабахе. «Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями?», — задался вопросами Пашинян.

В ответ в Telegram-канале Варданян заверил, что начиная с 2020 года все его действия были продиктованы заботой о судьбе «Арцаха» (так Карабах называют армянские сепаратисты – ред.) и его народа».

Варданян отметил, что «каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов своей жизни». По его словам, Пашинян имел возможность обсудить эти вопросы лично во время их встречи в ноябре 2022 года. Варданян также напомнил, что ранее информировал премьер-министра о трех ключевых принципах, которыми он руководствовался в своей работе:

Невмешательство в политику Армении;

Реализация гуманитарной миссии вне зависимости от отношений с Ереваном;

Судьба Карабаха как единственное условие изменения этих подходов.

Варданян был задержан азербайджанскими властями после военной операции, приведшей к прекращению существования сепаратистского образования на территории Карабаха. Ему предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы, финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.