ПОЛИТИКА
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Кто отправил Варданяна в Карабах?
Пашинян задался вопросом, почему «экс-госминистр» карабахских сепаратистов Рубен Варданян в свое время отказался от российского гражданства и поехал в Карабах. Варданян объяснил свои действия «заботой» о судьбе региона и его народа
Кто отправил Варданяна в Карабах?
Задержание Варданяна в Азербайджане / Фото: ГПС Азербайджана / Others
20 сентября 2024 г.

Бывший госминистр сепаратистов Карабаха («НКР») Рубен Варданян, находящийся под арестом в Азербайджане, ответил на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна о целях его деятельности в регионе. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Варданяна.

Пашинян ранее поднял вопросы об отказе Варданяна от российского гражданства и его мотивах работы в Карабахе. «Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями?», — задался вопросами Пашинян.

В ответ в Telegram-канале Варданян заверил, что начиная с 2020 года все его действия были продиктованы заботой о судьбе «Арцаха» (так Карабах называют армянские сепаратисты – ред.) и его народа».

Варданян отметил, что «каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов своей жизни». По его словам, Пашинян имел возможность обсудить эти вопросы лично во время их встречи в ноябре 2022 года. Варданян также напомнил, что ранее информировал премьер-министра о трех ключевых принципах, которыми он руководствовался в своей работе:

  • Невмешательство в политику Армении;

  • Реализация гуманитарной миссии вне зависимости от отношений с Ереваном;

  • Судьба Карабаха как единственное условие изменения этих подходов.

Варданян был задержан азербайджанскими властями после военной операции, приведшей к прекращению существования сепаратистского образования на территории Карабаха. Ему предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы, финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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