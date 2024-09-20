Госкорпорация «Росатом» приступит к реабилитации промышленных объектов в Кыргызстане в 2025 году. В рамках подписанного контракта будут разработаны проектно-сметные документы для восстановления объектов в поселке Каджи-Сай Иссык-Кульской области, а также на горных отвалах Тоо-Моюн в Ноокатском районе Ошской области и в поселке Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.

Кроме того, до конца 2024 года планируется завершение рекультивации хвостохранилища «Туюк-Суу» в поселке Мин-Куш Нарынской области. Ранее эта территория представляла серьезную угрозу для окружающей среды из-за риска оползня и возможного попадания радиоактивных веществ. По словам директора по госполитике в области радиоактивных отходов и вывода из эксплуатации объектов «Росатома» Василия Тинина, после завершения работ этот риск будет ликвидирован.

Ранее в Мин-Куше произошли два инцидента с грузовиками, перевозившими урановые отходы. Первый случай произошел в июне, когда грузовик упал в овраг, по которому протекает река, что вызвало беспокойство среди местных жителей. Глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров прокомментировал инцидент, отметив, что ответственность за аварию несет водитель, и опроверг информацию о перевозке урановых отходов в этом транспортном средстве.

Второй инцидент произошел в сентябре, когда еще один грузовик съехал с дороги на пути из Мин-Куша. В ответ на это «Росатом» пообещал усилить контроль за работой подрядных организаций и их безопасностью.

Работы по перевозке урановых отходов из хвостохранилища «Туюк-Суу» в хвостохранилище «Дальнее» начались в августе 2023 года и продолжаются под усиленным контролем, чтобы избежать дальнейших инцидентов.