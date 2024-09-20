В пятницу, 20 сентября, ситуация на ливано-израильской границе вновь обострилась. Израильский общественный вещатель Kan сообщил о запуске около 150 ракет из Ливана в сторону Израиля.

Мишенью ракет были военные объекты и поселения на севере страны. Это стало самым масштабным обстрелом с 7 октября прошлого года.

Накануне израильские военные нанесли массированные авиаудары по территории Ливана. По заявлению израильской армии, были атакованы сотни ракетных установок «Хезболлы», готовых к запуску в сторону Израиля. Источники в Ливане охарактеризовали эти удары как самые мощные с начала конфликта в Газе в октябре 2023 года.

Миротворческие силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) выразили серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта. «Мы обеспокоены усилением эскалации вдоль Голубой линии и призываем все стороны к немедленной деэскалации», — заявил пресс-секретарь ЮНИФИЛ Андреа Тененти.

Нынешнее обострение происходит на фоне беспрецедентной атаки на «Хезболлу» ранее на этой неделе. Во вторник и среду произошли массовые взрывы пейджеров и раций, используемых членами организации. В результате погибли 37 человек, включая как минимум двоих детей, и более 3000 получили ранения.

Как сообщил Reuters ливанский источник, батареи взорвавшихся устройств были начинены взрывоопасным соединением PETN, которое было интегрировано таким образом, что его было крайне сложно обнаружить.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в телеобращении заявил, что эти атаки «пересекли все красные линии», и пообещал ответные действия против Израиля. Израильские власти напрямую не комментировали эти инциденты, хотя источники в сфере безопасности предполагают причастность израильской разведки Моссад к подрывам в Ливане.

Министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил, что страна продолжит решительные действия против «Хезболлы», заявив, что целью является обеспечение безопасного возвращения израильтян в северные районы страны.

США выразили обеспокоенность ситуацией. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил о поддержке «права Израиля на самооборону», но уточнил, что Соединенные Штаты хотят дальнейшей эскалации конфликта.

Нынешний конфликт между Израилем и «Хезболлой», продолжающийся уже почти год, считается самым кровопролитным с момента войны 2006 года. За это время, по данным ливанских источников, погибли более 460 бойцов «Хезболлы» и около 170 мирных жителей. С израильской стороны потери составили не менее 52 человек, из которых половина – гражданские лица.

В связи с обострением ситуации 15 членов Совета Безопасности ООН планируют провести экстренное заседание в пятницу.

Насралла подчеркнул, что «Хезболла» не прекратит свои действия «до прекращения агрессии в Газе», связав действия ливанской группировки с поддержкой палестинцев в секторе Газа.

Смертоносные столкновения Израиля и «Хезболлы» разворачиваются в условиях варварского израильского вторжения в сектор Газа. В результате израильских авиаударов по центральной и северной части сектора Газа в пятницу утром погибли по меньшей мере 15 палестинцев, среди которых несколько женщин и детей.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает наступательную операцию в Газе с 7 октября прошлого года. По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта погибло более 41 000 человек, большинство из которых женщины и дети, и более 95 500 получили ранения.

Израильское наступление привело к перемещению почти всего населения Газы. Продолжающаяся блокада эксклава вызвала острую нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов. Кроме того, Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в Газе.