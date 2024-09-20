Палестинка из Газы изготовила плиту, работающую от солнца

Палестинка Инас аль-Гуль сконструировала плиту, работающую на солнечной энергии, а также опреснительную систему, чтобы выжить в разрушенной войной Газе. Аль-Гуль по профессии инженер. Благодаря этим устройствам, ее семья и соседи справляются с острой нехваткой воды на протяжении войны, которая продолжается уже почти год. #trtнарусском #газа #палестина #палестинка #война #секторгаза #новости #трт #новостимира