Фидан: наши отношения с тюркскими государствами в приоритете

«Давайте соберемся вместе, будем сильными, едиными и эффективными». Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству «Анадолу» поделился планами по укреплению связей с тюркскими государствами после своего недавнего визита в Центральную Азию. Фидан подчеркнул намерение президента Эрдогана вывести отношения с Организацией тюркских государств (ОТГ) на высший институциональный уровень.