ПОЛИТИКА
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Фидан: наши отношения с тюркскими государствами в приоритете
«Давайте соберемся вместе, будем сильными, едиными и эффективными». Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству «Анадолу» поделился планами по укреплению связей с тюркскими государствами после своего недавнего визита в Центральную Азию. Фидан подчеркнул намерение президента Эрдогана вывести отношения с Организацией тюркских государств (ОТГ) на высший институциональный уровень.
Фидан: наши отношения с тюркскими государствами в приоритете / Others
20 сентября 2024 г.
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