Поздно вечером в пятницу «Хезболла» подтвердила, что в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута был убит ее главный военный командир Ибрагим Акиль. Группировка охарактеризовала Акиля как одного из своих «высших руководителей, ставшего мучеником на пути к Иерусалиму».

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате атаки погибло не менее 14 человек и 66 получили ранения, из которых 9 находятся в критическом состоянии. Удар был нанесен по квартире в жилом доме в районе Джамус.

Армия Израиля подтвердила убийство Акиля вместе с высокопоставленными командирами элитных сил «Радван».

«Хезболла» также только что сообщила, что в результате израильского рейда на южный пригород Бейрута вместе с 14 бойцами группировки погиб ее высокопоставленный военный командир Ахмед Вахби.

Это третья атака Израиля на южный пригород Бейрута за последний год. Ранее были убиты заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и лидер «Хезболлы» Фуад Шукр.

Атака произошла на фоне новой волны эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой». Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о вступлении конфликта в «новую фазу».

Эти события разворачиваются параллельно с продолжающимся смертоносным израильским наступлением на сектор Газа, где с начала октября погибло около 41 300 человек, преимущественно женщин и детей.

*** 20.09 (20:33)

Около 10 высокопоставленных командиров «Хезболлы» были убиты вместе с Ибрагимом Акилем, лидером спецподразделения «Радван», который был атакован израильским авиаударом в Бейруте в пятницу. Об этом сообщил военный представитель Израиля.

В результате удара израильской армии по окраине Бейрута погибли 12 человек, среди жертв есть дети, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на данные Минздрава Ливана.

Количество раненых выросло до 66 человек, девять из них находятся в критическом состоянии.

*** 17:51

Высокопоставленный командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль был убит в пятницу в результате израильского удара по южным пригородам Бейрута. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в органах безопасности.

По словам одного из источников, он был убит вместе с членами элитного подразделения «Хезболлы» «Радван», когда они проводили совещание.

*** 16:44

В пятницу израильская армия объявила о «точечном» авиаударе по южным пригородам Бейрута, столицы Ливана. По данным корреспондента агентства «Анадолу», после атаки в районе наблюдались новые взрывы и клубы дыма.

Как сообщает израильское армейского радио со ссылкой на неназванный источник в службах безопасности, целью удара был Ибрагим Акиль, член высшего военного совета «Хезболлы» — «Совете джихада».

Согласно информации на сайте межведомственной программы Госдепартамента США по национальной безопасности, за информацию о ключевом лидере «Хезболлы» Ибрагиме Акиле программа «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает до 7 млн долларов.

Источник указывает, что в 1980-х годах Акиль был одним из ключевых членов «Исламского джихада» - боевой ячейки «Хезболлы», ответственной за взрывы посольства США в Бейруте в апреле 1983 года и казарм морской пехоты США в октябре того же года.

Также на сайте указано, что в 1980-х Акиль якобы руководил захватом и удержанием американских и немецких заложников в Ливане. Согласно информации, 21 июля 2015 года Министерство финансов США внесло Акиля в санкционный список как лицо, действующее от имени «Хезболлы».

Позднее, 10 сентября 2019 года, Госдепартамент США включил Акиля в список «особо опасных международных террористов».

Информацию о покушении на Акиля косвенно подтверждают и два источника Reuters, сообщившие, что удар был нацелен на высокопоставленную фигуру «Хезболлы». Официальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильские самолеты атаковали здание в районе Эр-Руэйсс в южном пригороде Бейрута.

Корреспондент «Анадолу» подтвердил, что в результате авиаудара были повреждены здания, а машины скорой помощи перевозят раненых в больницы. Также предварительно сообщается о пяти детях, погибших в результате израильского авиаудара.

Местный телеканал Al-Jadeed показал кадры с места происшествия, на которых видны уничтоженные автомобили и мусор, разбросанный по улицам после израильского удара.

Этот инцидент представляет собой значительную эскалацию напряженности между Израилем и «Хезболлой», что может иметь серьезные последствия для региональной безопасности.

*** 16:25

Израильские вооруженные силы сообщили о «точечном» авиаударе по южным пригородам Бейрута, столицы Ливана. Информацию об атаке подтвердил корреспондент агентства «Анадолу», сообщивший также о последовавших за ударом взрывах и клубах дыма, поднимающихся над районом.

Как рассказали Reuters два источника в службах безопасности, целью израильского удара был высокопоставленный член группировки «Хезболла». В социальных сетях появилась непроверенная информация о том, что возможной целью атаки мог быть Наим Касем, заместитель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Местный телеканал Al-Jadeed транслировал кадры с места происшествия, на которых видны уничтоженные автомобили и мусор, разбросанный по улицам южных пригородов Бейрута после израильского удара.