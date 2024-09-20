Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу объявила в о плане выделения Украине до 35 млрд евро в качестве кредита ЕС.

«Непрекращающиеся российские атаки означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС. Это еще один крупный вклад ЕС в <…> восстановление Украины», - сказала она.

Кредит является частью обещания стран «Большой семерки», данного в июле этого года, поддержать Киев в долгосрочной перспективе поставками оружия и помощью в восстановлении. Кредит будет финансироваться за счет будущих доходов от замороженных российских государственных активов, которые в основном хранятся в Европе.

«Уверены, что сможем предоставить этот кредит Украине очень быстро», - сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кредит должен быть одобрен большинством стран ЕС и Европарламентом до конца года. Конкретная сумма кредита ЕС зависит от того, сколько готовы выделить другие страны G7.

По данным Еврокомиссии, кредит G7 составит до 45 млрд евро. Ожидается, что к нему также присоединятся Канада, Япония и Великобритания.

Фон дер Ляйен также коснулась недавних атак России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, назвав эти инциденты «вопиющими и злобными» попытками «погрузить [Украину] во тьму».

«Европейский союз готов помочь вам в этой сложной ситуации: не дать погаснуть свету, согреть людей, поскольку зима уже не за горами, и поддержать экономику, пока вы боретесь за выживание», - сказала фон дер Ляйен.

В четверг председатель Еврокомиссии обнародовала план Брюсселя по снабжению Украины энергией в зимний период, который поможет устранить ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре в результате российских атак, и восстановить 2,5 гВт мощности этой зимой, что, по оценкам ЕС, составляет 15 % от потребностей Украины на этот сезон.

Комиссия также планирует подключить Украину к электросети ЕС, чтобы страны-члены могли экспортировать еще 2 гВт в Киев в зимний период.