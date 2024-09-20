Доктор из США: Израиль похищает и пытает палестинских медиков

Тэмми Абугнайм — доктор из США недавно вернулась из гуманитарной командировки в Газу, организованной Всемирной организацией здравоохранения. В интервью TRT World врач рассказала о систематических атаках на палестинских медицинских работников со стороны Израиля. А многие из них были похищены и подверглись пыткам со стороны Израиля. #trtнарусском #палестина #больница #израиль #газа #секторгаза #медик #врач #палестинцы #trtrussian