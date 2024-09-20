Болгария решительно отрицает свою причастность к взрывам пейджеров в Ливане и Сирии. Об этом заявил врио премьер-министра страны.

«Болгария не имеет никакого отношения к производству и транзиту пейджеров, которые были взорваны в Ливане и Сирии», - цитирует временно исполняющего обязанности премьер-министра Болгарии Димитара Главчева государственное информационное агентство БТА.

Он добавил, что страна также не участвовала в таможенном оформлении товаров.

Заявление Главчева стало ответом на сообщение венгерского новостного агентства Telex о том, что продажа пейджеров «Хезболле», в результате которой в Ливане и Сирии погибли 37 человек и более 3 тыс. получили ранения, осуществлялась при содействии компании Norta Global Ltd из Софии.

«Единственное, что произошло, - это движение денежных средств по счетам. Банки требуют, чтобы в счетах была указана причина перевода. В счетах указано, что платежи были произведены за услуги, а не за товары», - утверждает Главчев.

Утверждая, что это дело не может иметь никакого отношения к внешней политике Болгарии, он добавил: «Компания принадлежит гражданину Норвегии, который никогда не посещал Болгарию. Денежные потоки за услуги, которые прошли через Болгарию, совершенно не связаны с товарами, о которых идет речь».

Ранее в пятницу Государственное агентство национальной безопасности Болгарии сообщило, что в результате совместной проверки с МВД и Национальным таможенным агентством было установлено, что коммуникационные устройства, аналогичные тем, что были взорваны в Ливане и Сирии, не были импортированы, экспортированы или произведены в Болгарии.

Информационное агентство добавило, что не выявило участия компании Norta Global в каких-либо финансовых операциях, квалифицируемых как финансирование терроризма, а также ее торговых операций с лицами, подпадающими под санкции ООН и ЕС.

Во вторник и среду 37 человек погибли и более 3250 человек, включая женщин и детей, получили ранения в результате серии взрывов беспроводных коммуникационных устройств, включая пейджеры и рации двусторонней связи.

Бейрут и «Хезболла» возложили вину за теракты на Израиль.

Ряд СМИ сообщил, что Израиль поместил небольшие заряды взрывчатки в импортируемые пейджеры до того, как они попали в Ливан, а затем, на этой неделе, привел их в действие дистанционно.

Израиль хранит молчание по поводу смертоносных атак. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дистанцировался от сообщения его советника Топаз Лук на сайте X, которое намекало на ответственность Тель-Авива за взрывы. Вскоре оно было удалено.

Многие страны осудили взрывы пейджеров и выразили солидарность с Ливаном, а международные правозащитные группы, в том числе Human Rights Watch, предупредили, что подобные атаки ставят под угрозу жизни мирных жителей и нарушают законы войны.

Взрывы усилили напряженность в отношениях между Израилем и «Хезболлой» на фоне продолжающегося вторжения Израиля в Газу, где с 7 октября погибло более 41 тыс. палестинцев.