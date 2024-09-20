Израиль нанес авиаудар по пригороду Бейрута

Кадры из южного пригорода Бейрута — Дахии, который атаковал сегодня Израиль. Возможной целью точечного удара был высокопоставленный член «Хезболлы». Как сообщает израильское армейское радио со ссылкой на источник в службах безопасности, речь идет об Ибрагиме Акиле, члене высшего военного совета «Хезболлы» — Совета джихада. Район Дахия известен как оплот ливанского движения. По предварительным данным, в результате израильского авиаудара погибли пятеро детей. #trtнарусском #бейрут #авиаудар #взрыв #дахия #война #секторгаза #новости #трт #новостимира #ливан #израиль #shorts