ПОЛИТИКА
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В Казахстане провели учения спецназовцы из шести стран
В Казахстане завершились учения «Безграничное братство – III», в которых участвовали подразделения спецназа Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана. В качестве наблюдателей там присутствовали представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана. В маневрах были задействованы около 300 военнослужащих, а также бронированная техника, авиация и БПЛА. #trtнарусском #казахстан #учения #азербайджан #турция #узбекистан #пакистан #спецслужбы #тюрки #ташкент #военнаятехника #авиация #дроны
В Казахстане провели учения спецназовцы из шести стран / Others
20 сентября 2024 г.
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