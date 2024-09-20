В Казахстане провели учения спецназовцы из шести стран

В Казахстане завершились учения «Безграничное братство – III», в которых участвовали подразделения спецназа Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана. В качестве наблюдателей там присутствовали представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана. В маневрах были задействованы около 300 военнослужащих, а также бронированная техника, авиация и БПЛА. #trtнарусском #казахстан #учения #азербайджан #турция #узбекистан #пакистан #спецслужбы #тюрки #ташкент #военнаятехника #авиация #дроны