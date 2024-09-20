ПОЛИТИКА
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Норвегия будет расследовать продажу пейджеров «Хезболле»
Власти Норвегии начали предварительное расследование в отношении компании, принадлежащей норвежцу и участвовавшей в продаже заминированных устройств
Норвегия будет расследовать продажу пейджеров «Хезболле»
Фото: Reuters / Others
20 сентября 2024 г.

Норвежская полиция начала предварительное расследование в отношении болгарской компании, принадлежащей гражданину Норвегии, в связи со взрывами пейджеров в Ливане, в результате которых погибли по меньшей мере 37 человек и более 3200 получили ранения.

Полицейский округ Осло объявил о начале расследования связи норвежцев с инцидентом, произошедшим в Ливане во вторник и среду.

«Мы можем подтвердить, что полиция начала предварительное расследование в связи с появившейся информацией и постоянно оценивает любые возможные меры», - цитирует национальный вещатель NRK слова оперативного директора Александра Остерхауга.

Ранее в пятницу ливанские события прокомментировал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

«Я выражаю искреннее сочувствие гражданским лицам в Ливане и во всем регионе, которые сейчас живут в страхе. <…> Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность», - написал он на платформе X.

По данным СМИ, норвежская компания зарегистрирована в столице Болгарии Софии.

Ранее на этой неделе венгерские СМИ сообщили, что софийская компания Norta Global участвовала в продаже пейджеров ливанской группировке «Хезболла».

Однако спецслужбы Болгарии не обнаружили связи между страной и недавними взрывами устройств беспроводной связи в Ливане и Сирии, сообщили в пятницу государственные СМИ.

И «Хезболла», и ливанское правительство обвиняют в тщательно спланированных взрывах Израиль.

До сих пор Израиль никак не отреагировал на смертоносные атаки.

Несколько стран осудили взрывы пейджеров и выразили солидарность с Ливаном, а международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, предупредили, что подобные атаки ставят под угрозу жизни гражданского населения и нарушают законы военного времени.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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