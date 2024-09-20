Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун опубликовал заявление относительно войны в Газе.

«На протяжении 350 дней жители Газы подвергались одному из самых жестоких нападений, свидетелями которых был мир. С 7 октября человечество наблюдает за этой трагедией, которая причинила ему глубокие раны. В Газе написана позорная страница в истории человечества. Города подвергаются бомбардировкам, мечети, больницы и школы сровнены с землей. Ни в чем не повинные мирные жители, журналисты, дети и даже младенцы становятся объектами преднамеренных и систематических нападений», - написал Алтун на Х.

Он также напомнил о беспрецедентном числе журналистов, убитых израильскими военными в этой войне.

«Пренебрегая международным правом, Израиль проводит политику угнетения и насилия в отношении источников достоверной информации. Журналисты, которые пытаются информировать мир о происходящем в регионе ради правды, подвергаются массовым убийствам», - пишет Алтун.

Турецкий чиновник призвал не молчать о трагедии в Газе: «Сегодня, на 350-й день геноцида, молчать о нем - значит быть соучастником этой трагедии. Во имя справедливости, во имя совести человечества, во имя нашего завтрашнего дня мы должны возвысить свой голос и предпринять немедленные действия, чтобы остановить эту бойню».