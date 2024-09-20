Второй саммит по мирному урегулированию в Украине должен поставить точку в войне. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира. Саммит, который сможет поставить точку на этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет троеточием», - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что вся Европа заинтересована в окончании войны.

«Мир - это не заморозка войны, не какие-либо манипуляции с международным правом», - подчеркнул украинский лидер.

В ходе того же выступления - на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - президент Зеленский рассказал, что «план победы Украины» предполагает ряд совместных с союзниками Киева решений, принятие которых должно состояться «с октября по декабрь».

«Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября – по декабрь месяц. И не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда, мы считаем, план сработает», – сказал украинский лидер.

«Все детали я буду обсуждать прежде всего с президентом Соединенных Штатов Америки, потому что в большинстве своем решение относительно плана зависит именно от него», - отметил Зеленский.