Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила в пятницу о намерении применить санкции к Илону Маску после того, как он не явился на запланированные показания в рамках расследования дела о покупке компании Twitter.

Согласно судебным документам, первоначально встреча была назначена на 19 сентября 2024 года, а юридические представители Маска несколько раз пытались перенести дату.

SEC в своем ходатайстве требует назвать причину, по которой Маск не должен быть привлечен к ответственности за неуважение к суду за то, что всего за три часа до запланированных показаний он сообщил, что не явится.

Комиссия подала в суд на Маска в октябре прошлого года, после того как он отказался прийти на интервью в рамках расследования.

SEC расследует, не нарушил ли Маск федеральные законы о ценных бумагах в 2022 году, когда купил Twitter за 44 млрд долларов, который позже переименовал в X.

Адвокаты Маска назвали санкции «радикальными» и ненужными, заявив, что его показания уже были перенесены.