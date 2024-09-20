ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Давление на Маска растет
Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о намерении применить санкции в отношении Илона Маска из-за его «неуважения к суду»
Давление на Маска растет
Фото: AP / Others
20 сентября 2024 г.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила в пятницу о намерении применить санкции к Илону Маску после того, как он не явился на запланированные показания в рамках расследования дела о покупке компании Twitter.

Согласно судебным документам, первоначально встреча была назначена на 19 сентября 2024 года, а юридические представители Маска несколько раз пытались перенести дату.

SEC в своем ходатайстве требует назвать причину, по которой Маск не должен быть привлечен к ответственности за неуважение к суду за то, что всего за три часа до запланированных показаний он сообщил, что не явится.

Комиссия подала в суд на Маска в октябре прошлого года, после того как он отказался прийти на интервью в рамках расследования.

SEC расследует, не нарушил ли Маск федеральные законы о ценных бумагах в 2022 году, когда купил Twitter за 44 млрд долларов, который позже переименовал в X.

Адвокаты Маска назвали санкции «радикальными» и ненужными, заявив, что его показания уже были перенесены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us