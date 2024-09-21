«Хезболла» выпустила по Израилю 150 ракет за один час

«Хезболла» за один час выпустила не менее 150 ракет по военным объектам и незаконным поселениям на севере Израиля. Это был ответ ливанского движения на израильский авиаудар по пригороду Бейрута, в результате которого погибли 14, ранения получили 66 человек. Израильский 12-й канал сообщает, что ракеты вызвали пожары в районе Цфата на севере Израиля. Один израильский поселенец на оккупированных Голанских высотах получил ранения — в его автомобиль попали осколки ракеты. «Хезболла» заявила, что атаковала ракетами „Катюша“ казармы Аль-Алика, где находится штаб 188-й бронетанковой бригады Израиля, а также базы ПВО в Бирии и Киле на севере Израиля. Напряженность между Израилем и «Хезболлой» усилилась после того, как на этой неделе по всему Ливану прогремела волна взрывов пейджеров раций и других беспроводных устройств, в результате которых погибли по меньшей мере 37 ливанцев и еще 3000 получили ранения. #Хезболла #ракеты #израиль #бейрут #ливан #trtнарусском