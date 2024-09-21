В метро Нью-Йорка полиция открыла стрельбу по мужчине с ножом

Полиция Нью-Йорка опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлена стрельба с участием полицейских на станции метро в Бруклине. Инцидент начался после того, как темнокожий мужчина перепрыгнул через турникет. Офицеры полиции хотели остановить нарушителя, но тот показал нож. Противостояние перешло на платформу, а затем и в вагон поезда метро. Началась перестрелка, люди в панике стали разбегаться. В результате ранения получили мужчина с ножом и двое пассажиров. Еще один прохожий подобрал нож и покинул место происшествия. #стрельба #ньюйорк #полиция #перестрелка #метро #пассажиры #trtнарусском