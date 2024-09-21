Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одобрил предложение об амнистии или смягчении наказания для 2 887 заключенных по случаю дня рождения пророка Мухаммеда.

Как сообщили в его офисе, это решение принято по предложению главы судебной власти Ирана Гуламхусейна Мухсини Эджеи.

Амнистия распространяется на осужденных революционными судами, пенитенциарными учреждениями и судебными органами вооруженных сил.

Согласно решению, 1291 заключенный получил амнистию, 1596 заключенным смягчили сроки наказания, а 59 человек вместо смертной казни получили тюремное заключение.

В соответствии со статьей 110 Конституции Ирана, верховный лидер имеет право помиловать заключенных. Ежегодно, по запросу судебной власти, Хаменеи объявляет амнистию, особенно в годовщину революции, на религиозные праздники и другие значимые даты.

Ранее президент страны Масуд Пезешкиян заявил, что полиция нравов Ирана больше не будет «беспокоить» женщин по поводу обязательного ношения хиджаба.

Его заявление совпало со второй годовщиной смерти Махсы Амини, которая погибла в отделении полиции, куда ее доставили из-за якобы неправильного ношения хиджаба. Этот инцидент вызвал общенациональные протесты по всей стране.

Последовавшие за этим месяцы противостояния между иранскими силовиками и протестующими привели к гибели более 500 человек и задержанию более 22 тыс. человек.