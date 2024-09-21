Российские военные нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области в ночь на 21 сентября, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, среди погибших — две женщины в возрасте 75 и 79 лет, а также 12-летний мальчик. Трое других получили ранения: 17-летний подросток и мужчины 31 и 50 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

Лысак также добавил, что в результате удара загорелись два частных дома. Повреждения получили более 20 жилых строений, два из них полностью разрушены. Кроме того, пострадали здание школы, гараж и автомобиль.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает о ночной атаке на Днепр. Здание образовательного центра разрушено, выбиты окна в многоэтажных домах, повреждены автомобили. Один человек пострадал.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Днепропетровскую область четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 и пятью управляемыми ракетами Х-59/69, а также запустила 16 беспилотников.

Украинские военные сбили пять ракет Х-59/69 и 11 дронов. Еще пять беспилотников были «локационно потеряны». ПВО Украины работала в нескольких областях, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Сумскую, Полтавскую, Одесскую и Николаевскую.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.