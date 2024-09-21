В пятницу в американских штатах Вирджиния, Южная Дакота и Миннесота стартовало досрочное очное голосование. Избиратели выбирают между вице-президентом Камалой Харрис, которая сменила Джо Байдена в качестве кандидата от демократов, и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Очное голосование знаменует собой окончание острой предвыборной кампании, в которой за последние два месяца Харрис заняла место Байдена, а Трамп пережил два покушения — одно в Пенсильвании и другое, в своем гольф-клубе во Флориде.

Несмотря на то, что ранее Трамп скептически относился к досрочному голосованию, в этом году Республиканский национальный комитет активно поддерживает его как важный способ увеличить количество голосов. Причина — возможные неблагоприятные условия в день выборов 5 ноября.

Демократы традиционно пользуются возможностью досрочного голосования. На последних выборах они собрали миллионы голосов, используя этот механизм.

По данным проекта «Выборы в США» Университета Флориды, на выборах 2018 года 41% досрочных голосов в 24 штатах отдали за демократов, в то время как республиканцы набрали 35,1%. В 2022 году разрыв увеличился: демократы получили 42,5% досрочных бюллетеней, а республиканцы — 33,8%.

Каждый из 50 штатов имеет свои процедуры голосования: досрочное голосование по почте, лично, голосование в день выборов или их комбинацию. Помимо президентских выборов, избиратели также голосуют на местных и региональных выборах.