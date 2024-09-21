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Иран отказал России?
Иран не стал поставлять мобильные пусковые установки для ракет «Фатех-360», что может усложнить их применение Россией
Иран отказал России?
Фатех-360 / Фото: AP
21 сентября 2024 г.

Иран отказался передавать России мобильные пусковые установки для баллистических ракет «Фатех-360». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в разведках США и Европы, а также на европейского дипломата.

О передаче баллистических ракет России стало известно в сентябре. По данным агентства, российские военные уже начали обучение по использованию нового оружия. В ответ на сотрудничество Москвы и Тегерана Запад усилил санкции против обеих стран.

«Фатех-360» — ракеты ближнего радиуса действия, схожие по функционалу с американскими системами HIMARS. Источники Reuters считают, что отказ Ирана от поставок пусковых установок вызывает вопросы о способности России эффективно использовать это оружие.

Некоторые эксперты предполагают, что ракеты могут быть адаптированы для использования с российской техникой, сообщает Reuters.

Глава МИД Ирана ранее заявил, что Тегеран не поставлял России никаких баллистических ракет. Он добавил, что санкции, введенные против Ирана Соединенными Штатами и тремя европейскими державами, не решат никаких проблем.

«В очередной раз США и «Евротройка» (E3; Великобритания, Германия и Франция — прим. ред.) действуют на основе ошибочных разведданных и ущербной логики. Иран не поставлял баллистические ракеты в Россию. Точка. Санкции — это не решение, а часть проблемы», — заявил иранский министр в своем посте на платформе X.

Кремль также отверг сообщения о поставках иранских ракет, назвав их необоснованными.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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