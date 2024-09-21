Гаити продолжает погружаться в хаос, так как вооруженные банды захватывают все больше территорий, несмотря на международные санкции на поставки оружия, предупредил Уильям О'Нил, эксперт ООН по правам человека. Он отметил, что насилие теперь затронуло даже те районы, которые раньше считались относительно безопасными.

Миссия ООН, состоящая из кенийских полицейских, прибыла в Гаити в июне, но развернута лишь четверть от обещанного контингента.

«Ресурсы ограничены, и оборудование недостаточно», — заявил О'Нил, добавив, что срок первоначального мандата миссии истекает через две недели. Страны, включая Антигуа, Багамы и Барбадос, пообещали прислать до 2900 солдат, но обещанная поддержка так и не была полностью реализована.

С апреля по июнь в Гаити было убито или ранено более 1 379 человек, еще 428 были похищены. Эксперт также отметил серьезные гуманитарные последствия, включая вербовку детей в банды для участия в атаках на государственные учреждения и полицию.

О'Нил подчеркнул, что менее трети медицинских учреждений функционируют нормально, а почти 5 млн человек страдают от голода.

«Молодежь Гаити теряет надежду на будущее», — заявил он, призывая к незамедлительным действиям для стабилизации ситуации в стране.