В субботу, 21 сентября, по всей Франции состоялось около пятидесяти акций протеста, направленных против «отрицания демократии» в связи с назначением Эммануэлем Макроном нового премьер-министра — Мишеля Барнье. Об этом сообщает Franceinfo.

Протесты организовали профсоюзные объединения, студенческие и экологические движения, а также левые политические партии, в первую очередь «Непокоренная Франция». Участники акций осуждают решение президента не назначать премьером представителя объединенной левой коалиции, которая на досрочных выборах в июле получила больше всего мест в Национальной ассамблее.

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье, едва заступивший на свой пост на прошлой неделе, решил сразу обозначить «‎разрыв»‎ с президентом Эммануэлем Макроном. Барнье не стал благодарить президента за свое назначение и раскритиковал его политику.

Раскол между премьером и президентом ознаменовал собой возвращение старой гвардии Франции, которая была вытеснена с политической арены, когда Макрон победил в 2017 году.

После июльских парламентских выборов не было явного победителя — это привело к вакууму власти и заставило три крупнейшие партии в парламенте сотрудничать. Спустя два месяца Макрон наконец назначил компромиссную фигуру премьера — им стал Мишель Барнье.

Премьер принадлежит к умеренному правоцентристскому политическому направлению, которое во Франции называют голлизмом. Он в равной степени не приемлет националистическую партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен и догматичный ультралевый фланг.