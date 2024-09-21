Атаки Израиля на школу, где укрывались перемещенные палестинцы, и на склады Министерства здравоохранения в Газе являются «военным преступлением, осуществленным с политической и военной поддержкой США». Об этом говорится в письменном заявлении палестинского движения ХАМАС.

В заявлении уточняется, что в результате атак Израиля произошло несколько массовых убийств. Во время удара по школе «Эз-Зейтун» в Газе погибли 22 человека, включая 13 детей и 6 женщин. Еще пять сотрудников Министерства здравоохранения погибли в результате обстрела складов ведомства в Рафахе.

«Эти беспрецедентные преступления являются грубым нарушением всех гуманитарных и международных норм и представляют собой военные преступления, совершенные при поддержке США», — подчеркивается в заявлении.

ХАМАС также призвал международное сообщество принять меры для прекращения атак Израиля и привлечения к ответственности «террористических командиров». В заявлении отмечено, что мир стоит перед моральным и юридическим испытанием в вопросе остановки этих преступлений.

Организация призвала арабские и исламские страны, а также всех свободных людей мира объединиться для противостояния действиям Израиля любыми возможными способами.