Директор Центра исламской цивилизации Узбекистана (ЦИЦ) и председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) Фирдавс Абдухаликов передал уникальное факсимиле знаменитого Катталангарского Корана в дар стамбульской библиотеке Сулеймание. Об этом сообщает пресс-служба WOSCU.

Подарок был передан директору библиотеки Сулеймание Джошкуну Йилмазу во время визита делегации из Узбекистана в Стамбульский музей турецкого и исламского искусства. Йилмаз выразил благодарность за столь значимый подарок и подчеркнул значимость работы WOSCU на фоне реформ, проводимых в Узбекистане под руководством президента Шавката Мирзиёева.

Делегация ЦИЦ также посетила библиотеку Сулеймание, которая славится одной из самых обширных коллекций манускриптов в мире, и ознакомилась с ее редкими фондами. В рамках визита представители Узбекистана также посетили крупнейшую в Европе библиотеку «Рами», открытую в 2023 году.

Четырехдневный визит делегации из Узбекистана в Турцию был организован для изучения опыта внедрения современных технологий в музейной сфере. Этот опыт будет использован в работе Центра исламской цивилизации и комплекса имама Аль-Бухари. Делегацию возглавил Фирдавс Абдухаликов. В ее составе были также представители международных научно-исследовательских центров имама Бухари, имама Матуриди и имама Термизи.