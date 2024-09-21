ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Узбекистан передал Турции факсимиле древнего Корана
Центр исламской цивилизации Узбекистана и Всемирное общество WOSCU передали стамбульской библиотеке Сулеймание уникальное факсимиле Катталангарского Корана, известного как Коран Османа
Узбекистан передал Турции факсимиле древнего Корана
Джошкун Йилмаз и Фирдавс Абдухаликов / Фото пресс-службы WOSCU / Others
21 сентября 2024 г.

Директор Центра исламской цивилизации Узбекистана (ЦИЦ) и председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) Фирдавс Абдухаликов передал уникальное факсимиле знаменитого Катталангарского Корана в дар стамбульской библиотеке Сулеймание. Об этом сообщает пресс-служба WOSCU.

Подарок был передан директору библиотеки Сулеймание Джошкуну Йилмазу во время визита делегации из Узбекистана в Стамбульский музей турецкого и исламского искусства. Йилмаз выразил благодарность за столь значимый подарок и подчеркнул значимость работы WOSCU на фоне реформ, проводимых в Узбекистане под руководством президента Шавката Мирзиёева.

Делегация ЦИЦ также посетила библиотеку Сулеймание, которая славится одной из самых обширных коллекций манускриптов в мире, и ознакомилась с ее редкими фондами. В рамках визита представители Узбекистана также посетили крупнейшую в Европе библиотеку «Рами», открытую в 2023 году.

Четырехдневный визит делегации из Узбекистана в Турцию был организован для изучения опыта внедрения современных технологий в музейной сфере. Этот опыт будет использован в работе Центра исламской цивилизации и комплекса имама Аль-Бухари. Делегацию возглавил Фирдавс Абдухаликов. В ее составе были также представители международных научно-исследовательских центров имама Бухари, имама Матуриди и имама Термизи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us