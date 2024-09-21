ПОЛИТИКА
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Telegram уступил запросам властей
После ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции мессенджер начал предоставлять информацию по запросам правоохранительных органов различных стран
Telegram уступил запросам властей
Telegram начал активно сотрудничать с правоохранительными органами различных стран / Фото: Reuters
21 сентября 2024 г.

Мессенджер Telegram, после задержания его основателя Павла Дурова в Париже, начал активно сотрудничать с правоохранительными органами различных стран, предоставляя им запрашиваемую информацию. Об этом пишут французские издания Le Figaro и Liberation.

Согласно данным Le Figaro, одна из стран Евросоюза уже получила ответ на запрос, связанный с группой в Telegram, где обсуждались около ста заказных убийств. В свою очередь, Южная Корея также ожидает ответа на свой запрос.

Во Франции Telegram предоставил информацию, связанную с расследованием преступлений против несовершеннолетних, на запросы отдела по делам несовершеннолетних (OFMIN) национальной полиции и жандармерии. По данным Liberation, это должно помочь в установлении личности некоторых подозреваемых, участвовавших в преступлениях против детей.

Еще весной OFMIN уведомил отдел киберпреступности Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью о неконтролируемом росте преступлений против несовершеннолетних в мессенджере. Следователи и судьи утверждают, что Telegram стал своего рода «супермаркетом преступности», где происходит торговля оружием, наркотиками, людьми и обсуждаются заказные убийства.

Le Figaro также отмечает, что готовность Telegram нормализовать свои отношения с правосудием может поспособствовать продвижению многих расследований на национальном и международном уровнях. В ближайшее время к делу могут быть привлечены и другие лица, помимо Павла Дурова.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ему предъявлены обвинения в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью, включая соучастие в распространении наркотиков, детской порнографии и отказе предоставлять информацию по запросам властей. Спустя несколько дней его отпустили под залог с обязательством отмечаться в полиции.

По информации Politico, расследование против Дурова началось после того, как руководство Telegram не отреагировало на запрос французских властей по делу о сексуализированном насилии в отношении детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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