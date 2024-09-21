Израильские военные начали новую волну атак на объекты движения «Хезболла» в Ливане, сообщает пресс-служба армии Израиля.

«Около 180 целей «Хезболлы» и тысячи пусковых установок, готовых к использованию против израильских мирных жителей, были уничтожены в результате ударов на юге Ливана. Армия Израиля продолжит действия по ликвидации и ослаблению возможностей «Хезболлы» и ее инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Ливанское агентство новостей сообщает о более 50 авиаударах за последний час.

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что силы находятся в состоянии максимальной боевой готовности из-за возросшей напряженности на границе с Ливаном.

«Мы готовы наступать. Все возможности ВВС активированы. Мы готовы ко всем сценариям и будем действовать по наиболее подходящему плану», — цитирует его слова израильский 9 Канал.

Тем временем число жертв пятничного израильского авиаудара по столице Ливана возросло до 37, среди которых 3 ребенка и 7 женщин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Ливана.

Министр здравоохранения Фирас Абъяд на пресс-конференции отметил, что с учетом пострадавших в результате предыдущих атак общее количество жертв составило 70 человек.

На фоне роста напряженности премьер-министр Ливана Наджиб Микати отменил свою поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, сообщает Times of Israel.