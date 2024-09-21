В субботу израильский авиаудар по школе в районе Зейтун города Газа привел к гибели по меньшей мере 22 палестинцев, в том числе 13 детей, сообщает правительственный медиаофис Газы. Среди погибших также шесть женщин и один нерожденный ребенок.

«Во время этой ужасной резни оккупанты убили 16 детей-сирот и овдовевших женщин, чьи отцы и мужья были убиты в предыдущих израильских авиаударах», — заявили в медиаофисе. Отмечается, что жертвы находились в школе в очереди за гуманитарной помощью.

«Однако ракеты оккупантов поджидали их, чтоюы убить и превратить в расчлененные тела», — говорится в заявлении.

Еще 30 человек, включая девять детей, получили ранения. Свидетели сообщают о значительных жертвах среди укрывавшихся в школе.

Израильская армия подтвердила удар по школе, утверждая, что она использовалась ХАМАС как «командно-контрольный центр».

По данным местных органов здравоохранения, с начала варварского вторжения Израиля в Газу октябре прошлого года погибли почти 41 400 палестинцев и более 95 700 получили ранения. Наступление Израиля привело к перемещению почти всего населения Газы и острой нехватке продовольствия, воды и медикаментов из-за блокады.