21 сентября во Франции было объявлено о формировании нового правительства под руководством премьер-министра Мишеля Барнье. Руководитель администрации президента Алекси Колер представил ключевые назначения, среди которых:

Министр обороны: Себастьен Лекорню

Министр культуры: Рашида Дати

Министр внутренних дел: Брюно Ретайо

Министр экономики: Антуан Арман

Министр иностранных дел и по делам Европы: Жан-Ноэль Барро

Министр юстиции: Дидье Миго

Примечательно, что в новом правительстве отсутствуют представители левого «Нового народного фронта» и крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

В ответ на формирование правого правительства, в десятках городов Франции прошли акции протеста. По данным партии «Непокорная Франция», марши состоялись в 67 городах страны. Протестующие требуют отставки президента Эммануэля Макрона и нового правительства.

Однако, несмотря на широкую географию протестов, явка участников оказалась ниже ожидаемой, как и две недели назад. Это происходит на фоне игнорирования президентом результатов недавних выборов, где левые силы показали значительные результаты.

Формирование правительства Барнье и последовавшие за этим протесты стал демонстрацией растущего политическое недовольства во Франции и разрыва между властью и значительной частью проигнорированного электората.