ПОЛИТИКА
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Новое правительство и массовые протесты во Франции
Во Франции объявили состав правительства Франции, в которое не вошел ни один представитель левых сил. Десятки городов охвачены акциями протеста против Макрона и нового премьера
Новое правительство и массовые протесты во Франции
Демонстрации протеста против президента Франции Макрона, а также нового французского премьер-министра Барнье и его правительства на площади Бастилии в Париже / Фото: Reuters / Others
21 сентября 2024 г.

21 сентября во Франции было объявлено о формировании нового правительства под руководством премьер-министра Мишеля Барнье. Руководитель администрации президента Алекси Колер представил ключевые назначения, среди которых:

  • Министр обороны: Себастьен Лекорню

  • Министр культуры: Рашида Дати

  • Министр внутренних дел: Брюно Ретайо

  • Министр экономики: Антуан Арман

  • Министр иностранных дел и по делам Европы: Жан-Ноэль Барро

  • Министр юстиции: Дидье Миго

Примечательно, что в новом правительстве отсутствуют представители левого «Нового народного фронта» и крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

В ответ на формирование правого правительства, в десятках городов Франции прошли акции протеста. По данным партии «Непокорная Франция», марши состоялись в 67 городах страны. Протестующие требуют отставки президента Эммануэля Макрона и нового правительства.

Однако, несмотря на широкую географию протестов, явка участников оказалась ниже ожидаемой, как и две недели назад. Это происходит на фоне игнорирования президентом результатов недавних выборов, где левые силы показали значительные результаты.

Формирование правительства Барнье и последовавшие за этим протесты стал демонстрацией растущего политическое недовольства во Франции и разрыва между властью и значительной частью проигнорированного электората.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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