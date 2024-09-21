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США прокомментировали убийство лидера «Хезболлы»
Джейк Салливан назвал убийство Ибрагима Акиля со стороны Израиля свершением «справедливости», несмотря на риск дальнейшего раскручивания спирали насилия на Ближнем Востоке
США прокомментировали убийство лидера «Хезболлы»
Последствия израильского удара по Бейруту / Фото: Reuters / Others
21 сентября 2024 г.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выразил одобрение убийства высокопоставленного лидера «Хезболлы» Ибрагима Акиля, несмотря на обеспокоенность эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном. Пятничный израильский авиаудар по пригороду Бейрута привел к гибели 37 человек, включая 16 членов «Хезболлы».

«Всякий раз, когда террорист, убивший американцев, предстает перед правосудием, мы считаем это хорошим результатом», — заявил Салливан. США обвиняют Акиля в причастности к взрыву 1983 года в Бейруте, унесшему жизни более 300 американцев.

Однако Салливан признал «острый» риск дальнейшей эскалации, особенно после недавних израильских атак на средства связи в Ливане. Несмотря на это, он выразил надежду на возможность достижения прекращения огня и долгосрочного решения конфликта.

Относительно ситуации в Газе Салливан сообщил, что США продолжают работать с Катаром и Египтом над переговорами с ХАМАС, но пока не готовы предложить конкретный план урегулирования.

На фоне этих заявлений стало известно, что в результате субботнего израильского авиаудара по школе в Газе погибли 22 человека, включая 13 детей. Израиль утверждает, что целью был командный центр ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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