Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выразил одобрение убийства высокопоставленного лидера «Хезболлы» Ибрагима Акиля, несмотря на обеспокоенность эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном. Пятничный израильский авиаудар по пригороду Бейрута привел к гибели 37 человек, включая 16 членов «Хезболлы».

«Всякий раз, когда террорист, убивший американцев, предстает перед правосудием, мы считаем это хорошим результатом», — заявил Салливан. США обвиняют Акиля в причастности к взрыву 1983 года в Бейруте, унесшему жизни более 300 американцев.

Однако Салливан признал «острый» риск дальнейшей эскалации, особенно после недавних израильских атак на средства связи в Ливане. Несмотря на это, он выразил надежду на возможность достижения прекращения огня и долгосрочного решения конфликта.

Относительно ситуации в Газе Салливан сообщил, что США продолжают работать с Катаром и Египтом над переговорами с ХАМАС, но пока не готовы предложить конкретный план урегулирования.

На фоне этих заявлений стало известно, что в результате субботнего израильского авиаудара по школе в Газе погибли 22 человека, включая 13 детей. Израиль утверждает, что целью был командный центр ХАМАС.