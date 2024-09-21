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Семьи заложников обвиняют Нетаньяху в предательстве
Родственники пленных в Газе утверждают, что премьер-министр Израиля жертвует заложниками ради эскалации конфликта с «Хезболлой»
Семьи заложников обвиняют Нетаньяху в предательстве
В Тель-Авиве продолжаются массовые протесты против Нетаньяху / Фото: Reuters / Others
21 сентября 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не имеет права бросать пленных под предлогом начала войны на севере. Об этом на пресс-конференции возле штаб-квартиры Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве заявили семьи израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Родственники обвинили премьер-министра в пренебрежении жизнями заложников ради эскалации напряженности с «Хезболлой» в Ливане. Они призвали президента Ицхака Герцога вмешаться и оказать давление на правительство для начала переговоров по обмену пленными с палестинскими движениями.

По оценкам, в Газе удерживается 101 израильтянин, в то время как Израиль держит в заключении около 9500 палестинцев. ХАМАС утверждает, что десятки израильских заложников погибли в результате израильских авиаударов.

Переговоры о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и ХАМАС достигли критической стадии. Нетаньяху настаивает на продолжении военной операции в Газе, в то время как ХАМАС требует полного вывода израильских войск и беспрепятственного возвращения перемещенных лиц.

Напряженность между Израилем и «Хезболлой» резко возросла после израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погибло не менее 38 человек, включая 16 членов «Хезболлы».

Ситуация на Ближнем Востоке не демонстрирует признаков снижения напряженности, а число жертв в секторе Газа с начала израильского вторжения достигло 41 400 человек, преимущественно женщин и детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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