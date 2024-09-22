Израиль и «Хезболла» обменялись массированными ударами в ночь на воскресенье, что стало самой интенсивной эскалацией конфликта за последний год. Израильские ВВС нанесли удары по 290 целям на юге Ливана, в то время как «Хезболла» выпустила ракеты по северному Израилю.

Израильские военные сообщили о поражении тысяч ракетных установок «Хезболлы». В ответ на атаки «Хезболла» заявила об обстреле израильской авиабазы Рамат-Давид. Сирены воздушной тревоги звучали всю ночь в северных районах Израиля.

В результате обстрелов повреждены несколько зданий в Израиле, включая дом в Хайфе. Израильские власти закрыли школы и ограничили массовые собрания в северных регионах страны.

Эскалация произошла после израильского авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу, в результате которого погибли 45 человек, включая высокопоставленных лидеров «Хезболлы».

«Последовательные действия в новой фазе будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута наша цель: безопасное возвращение жителей севера в свои дома», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Хезболла» утверждает, что продолжит борьбу до прекращения огня в Газе. США считают, что достижение сделки маловероятно в ближайшее время.

«В ситуации, когда регион находится на грани надвигающейся катастрофы, нельзя не подчеркнуть: не существует военного решения, которое обеспечило бы большую безопасность какой-либо из сторон», — предупредила специальный координатор ООН в Ливане Жанин Хеннис-Плассхарт.

С октября 2023 года в результате конфликта в Ливане погибли более 740 человек, что делает его самым серьезным противостоянием между Израилем и «Хезболлой» с 2006 года.