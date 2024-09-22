Смертельный инцидент на угольной шахте в восточном городе Табас унес жизни 51 человека. Причиной масштабной катастрофы стал взрыв метана, сообщает агентство Mehr.

«Число жертв инцидента на шахте в Табасе возросло до 51 человека, еще 20 человек получили ранения и травмы», — говорится в сообщении.

На данный момент спасательные бригады продолжают работу на месте трагедии, пытаясь оказать помощь выжившим и извлечь тела погибших.

*** 10:58

В иранской провинции Южный Хорасан произошла трагедия на угольной шахте Табас. По данным генерального директора управления кризисных ситуаций провинции Мохаммада Али Ахунди, около 30 человек погибли, 24 числятся пропавшими без вести, а 17 госпитализированы.

Инцидент произошел вечером в двух блоках шахты, где на момент аварии работали 69 горняков. Причиной взрыва стал выброс метана и угарного газа в тоннелях, что привело к удушью работников.

«Мы пытаемся быстро вернуть ситуацию в безопасное состояние и перевезти всех жертв аварии, но в сложившейся ситуации возможен рост числа жертв», — заявил Ахунди.

Важно отметить, что это не единичный случай на промышленных объектах Ирана. За последний год произошел ряд подобных инцидентов. В феврале 2024 года был зафиксирован взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас. В марте того же года произошли взрывы на главной линии газопровода в иранском городе Боруджен и на газопроводе в Абданане. В августе 2024 года взрыв случился на сталелитейном заводе в городе Гошачай провинции Западный Азербайджан.

Эксперты связывают участившиеся аварии с устаревшим и непригодным оборудованием на промышленных объектах страны.