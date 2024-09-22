Тысячи израильтян требуют обмена пленными и досрочных выборов

Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его крайне правого правительства, призывая к досрочным выборам и немедленному обмену пленными, поскольку посреднические усилия зашли в тупик из-за отказа Израиля выполнить требования ХАМАС прекратить геноцидную войну в секторе Газа. #Газа #Израиль #Палестина #ТельАвив #протест #Нетаньяху #выборы #заложники