ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Тысячи израильтян требуют обмена пленными и досрочных выборов
Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его крайне правого правительства, призывая к досрочным выборам и немедленному обмену пленными, поскольку посреднические усилия зашли в тупик из-за отказа Израиля выполнить требования ХАМАС прекратить геноцидную войну в секторе Газа. #Газа #Израиль #Палестина #ТельАвив #протест #Нетаньяху #выборы #заложники
Тысячи израильтян требуют обмена пленными и досрочных выборов / Others
22 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us