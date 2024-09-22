ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Угледар под угрозой окружения
Российские силы форсировали реку Кашлагач, создав тем самым риск окружения Угледара. Наблюдается продвижение и в направлении Курахово
Угледар под угрозой окружения
Российский танк горит в поле возле города Угледар на фоне российского наступления на Украину, в Донецкой области, Украина. Снимок предоставлен 5 ноября 2023 года / Фото: Reuters / Others
22 сентября 2024 г.

Российские войска достигли значительного продвижения в районе Угледара в Донецкой области, что создает серьезную угрозу украинским позициям. По сообщению командира отделения 24 ОШБ «Айдар» ВСУ Станислава Бунятова, российские силы пересекли реку Кашлагач к западу от Угледара.

«Это означает, что скоро город возьмут в клещи. Перспективы удерживать позиции в таких условиях не очень обнадеживающие, особенно если учесть попытки врага развивать успех в направлении дороги Богоявленка — Угледар», — заявил Бунятов.

«Однажды нам придется либо выйти из города, либо остаться в окружении», — добавил командир.

Ситуация осложняется увольнением Ивана Винника, командира 72-й отдельной механизированной бригады, держащей оборону в этом районе.

Американский Институт изучения войны ранее отмечал активизацию российского наступления на Угледар и достижение определенных тактических успехов.

Кроме того, по данным украинского военного паблика Deep State, российские войска продвинулись в сторону Курахово и находятся уже в трех километрах от его восточных окраин. Они взяли под контроль зону юго-западнее Красногоровки, практически захватили Острое и ведут штурм Максимилиановки.

Украинский военный с позывным Мучной сообщает о продвижении российских сил в сторону Александрополя, что создает угрозу для украинских позиций в районе Кураховки и Горняка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us