Российские войска достигли значительного продвижения в районе Угледара в Донецкой области, что создает серьезную угрозу украинским позициям. По сообщению командира отделения 24 ОШБ «Айдар» ВСУ Станислава Бунятова, российские силы пересекли реку Кашлагач к западу от Угледара.

«Это означает, что скоро город возьмут в клещи. Перспективы удерживать позиции в таких условиях не очень обнадеживающие, особенно если учесть попытки врага развивать успех в направлении дороги Богоявленка — Угледар», — заявил Бунятов.

«Однажды нам придется либо выйти из города, либо остаться в окружении», — добавил командир.

Ситуация осложняется увольнением Ивана Винника, командира 72-й отдельной механизированной бригады, держащей оборону в этом районе.

Американский Институт изучения войны ранее отмечал активизацию российского наступления на Угледар и достижение определенных тактических успехов.

Кроме того, по данным украинского военного паблика Deep State, российские войска продвинулись в сторону Курахово и находятся уже в трех километрах от его восточных окраин. Они взяли под контроль зону юго-западнее Красногоровки, практически захватили Острое и ведут штурм Максимилиановки.

Украинский военный с позывным Мучной сообщает о продвижении российских сил в сторону Александрополя, что создает угрозу для украинских позиций в районе Кураховки и Горняка.