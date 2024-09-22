Израиль нанес массированные удары по южному Ливану

Израиль атаковал города на юге Ливана. Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что Израиль нанес более 50 авиаударов менее чем за 40 минут. Ливанская «Хезболла» заявила этим утром об ответной бомбардировке израильских военно-промышленных комплексов к северу от Хайфы. Израиль сообщил об обнаружении более 100 ракет, выпущенных с территории Ливана. #Ливан #Израиль #авиаудары #атака #удар #бомбардировка #Хезболла