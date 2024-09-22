Вынесли сор из избы

«По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», — сообщают польские СМИ. По их сведениям, на встрече в Киеве президент Украины требовал от министра иностранных дел Польши не раздувать тему Волынской резни «исключительно из внутриполитических соображений», а также призвал сбивать российские ракеты в украинском небе и передать Киеву больше военной техники.

Помимо этого, Владимир Зеленский обвинил Варшаву, поддерживающую Киев с самого начала развязанной Россией войны, в недостаточной помощи по вопросу вступления в Евросоюз. Отмечается, что в Варшаве были удивлены таким стилем общения украинского лидера.

Радослав Сикорский пояснил, что Польше «потребовалось десятилетие для вступления», а срок, который предлагает офис Зеленского, по его мнению, «нереалистичен». В отношении ракет и дронов, которые украинский лидер потребовал сбивать, глава польского МИД ответил, что сделать это, а также поставлять Киеву больше техники невозможно без решения Североатлантического альянса. По его словам, это втянуло бы Варшаву и ее союзников по НАТО в прямое столкновение с РФ.

В вопросе, касающемся Волынской резни, министр иностранных дел Польши призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения. Однако, как пишут СМИ, президента Украины это не убедило.

Киеву не понравились несколько последних громких заявлений Сикорского по поводу Украины. Неделю назад он пообщался с пранкерами, в разговоре рассказал о нежелании Варшавы защищать соседнюю страну. Хотя он и не исключил такую возможность, если вдруг начнутся серьезные проблемы на фронте.

Сикорский осудил нежелание украинских властей раньше принять закон о мобилизации, а также удивлялся большому числу украинских мужчин в Польше. Помимо этого, он пригрозил Киеву жесткими мерами из-за Волынской резни, произошедшей в 1942-1943 годах на территории Западной Украины.

Тогда по приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии были убиты этнические поляки, до начала Второй мировой войны проживавшие на территории современной Волынской области. В Варшаве сообщают о том, что в результате погибли от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Восемь лет назад польский сейм признал Волынскую резню геноцидом.

Варшава и Киев несколько раз пытались примириться по этой теме, однако этот болезненный для сторон исторический вопрос периодически всплывает в публичных дискуссиях политиков.

В частности, на фоне требования Варшавы разрешить полякам провести эксгумацию жертв Волынской резни, чтобы опознать и достойно похоронить погибших. Пять лет назад украинский лидер пообещал снять мораторий на эксгумацию тел, однако этот вопрос так до сих пор и не решен.

Усталость от войны

Еще больше осложнила ситуацию новость с задержанием известного украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова. Зампредседатель комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Жан Беленюк выложил в соцсети видео с задержанием спортсмена.

Как писали польские СМИ, у него возникли проблемы при посадке на рейс в Испанию. Через несколько часов стало известно об освобождении боксера, который назвал произошедшее «недоразумением». Впоследствии ситуацию прокомментировал и лично президент Владимир Зеленский.

В частности, он возмутился таким отношением к украинскому чемпиону. В Министерстве иностранных дел Украины также назвали задержание «непропорциональным и неприемлемым» по отношению к спортсмену.

Недавно Варшавский университет и Экономико-гуманитарная академия провели опрос общественного мнения, согласно которому выяснили, что поляки устали от войны в Украине. При этом лишь 31% опрошенных считает, что Варшава обязана помогать Киеву, спустя год войны такой точки зрения придерживались 62% респондентов.

В свою очередь 43% полагают, что Польша должна «скорее помогать» Украине, чем не помогать. Против оказания помощи выступают 19%. Они, в частности, активно критикуют власти за то, что, на их взгляд, поддержка Киева осуществляется в ущерб национальным интересам Польши.

Напряженные отношения

Польский политолог Витольд Юраш считает, что обстановка, в которой проходила встреча главы польского МИД с Зеленским, свидетельствует о том, что отношения Варшавы с Киевом находятся в кризисе.

«Причина такого поведения украинского лидера довольно проста. Украина убеждена, что над Польшей нависла такая огромная угроза со стороны России, что, помогая украинцам, Варшава, по сути, только помогает себе. Из чего следует, что у Украины, по мнению ее элит, нет никаких оснований испытывать какую-либо благодарность Польше», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что глава польского МИД пытался объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Польша как член НАТО все-таки находится в другой ситуации.

«Проблема в том, что многие польские политики и эксперты даже не пытаются объяснить это украинским политикам. На мой взгляд, оттого они, по сути, несут большую ответственность за нынешние, с каждым днем все более ухудшающиеся отношения с Украиной, чем антиукраинские круги, которые путали и путают память о Волыни с неприязнью к Украине», — пояснил аналитик.

По его мнению, сложившаяся ситуация заодно аннулирует шансы польской дипломатии на урегулирование отношений с Украиной в духе партнерства.