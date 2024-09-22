Предвыборную кампанию кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа вновь сотрясают скандалы. На этот раз они связаны с расистскими комментариями кандидата в губернаторы от Республиканской партии в Северной Каролине Марка Робинсона на сайте для взрослых.

В связи с резонансным скандалом, вызванным сообщением CNN о его предполагаемых расистских высказываниях на порнографическом веб-сайте, Робинсон даже не присутствовал на предвыборном митинге Дональда Трампа в субботу.

Согласно отчету, Робинсон якобы называл себя «черным нацистом» и предлагал вернуть рабство. Несмотря на отрицание этих обвинений, скандал может нанести серьезный ущерб не только его собственной кампании, но и шансам Трампа в этом ключевом штате.

Робинсон, известный своей провокационной риторикой, включая отрицание Холокоста и оскорбительные высказывания о мусульманах, ранее получал высокую оценку от Трампа. Бывший президент называл его «Мартином Лютером Кингом на стероидах».

Однако о самом Мартине Лютере Кинге Робинсон высказывался оскорбительно. В своих комментариях 2011 года он называл легендарного лидера движения за гражданские права «коммунистическим ублюдком», «хуже, чем личинка» и «мошенником».

Робинсон также якобы выразил досаду тем, что не является членом ультраправой расистской террористической организации Ку-клукс-клан (ККК). «Я не в ККК. Они не принимают чернокожих», — якобы написал он. Если бы ККК разрешил чернокожим членство, Робинсон якобы сказал, что использовал бы оскорбительное для чернокожих выражение, чтобы назвать Кинга «Мартином Люцифером Куном!»

Многие комментарии Робинсона были откровенно сексистского и непристойного характера. Они были сделаны между 2008 и 2012 годами на Nude Africa, порнографическом сайте, включающем форум для обсуждений. Комментарии были оставлены под именем пользователя minisoldr, псевдонимом, который Робинсон часто использовал в интернете.

Робинсон указал свое полное имя в своем профиле на Nude Africa, а также адрес электронной почты, который он использовал на многочисленных веб-сайтах в интернете на протяжении десятилетий.

Демократы не преминули воспользоваться ситуацией, запустив рекламную кампанию, делающую акцент на связях Трампа с Робинсоном. На рекламных щитах размещены совместные фотографии политиков и цитаты Трампа: «Трамп о Марке Робинсоне: «Мы должны дорожить Марком».

Эксперты отмечают, что в условиях напряженной гонки в Северной Каролине скандал с Робинсоном может негативно повлиять на результаты республиканцев на всех уровнях, включая президентскую кампанию Трампа.