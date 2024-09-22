Израиль провел обыски в офисе Al Jazeera в Рамалле и приказал закрыть его на 45 дней

Израильские войска совершили рейд в офис Al Jazeera в палестинской Рамалле на оккупированном Западном берегу, провели обыски и конфисковали оборудование, запретив на 45 дней работу корпункта вещательной компании, принадлежащей Катару. #Рамалла #Израиль #Палестина #AlJazeera #запрет #рейд #обыск #пресса #свободаСМИ #ЗападныйБерег