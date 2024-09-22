ПОЛИТИКА
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Глава закрытого офиса Al Jazeera в Рамалле рассказал о политике Израиля в отношении СМИ
Израиль хочет монополизировать журналистское освещение событий для себя и не позволить другим узнать, что эта война делает с людьми, рассказал в эксклюзивном интервью TRT руководитель закрытого этим утром офиса катарского телеканала Al Jazeera в Рамалле Валид аль-Омари. #Рамалла #Израиль #Палестина #AlJazeera #запрет #рейд #обыск #пресса #свободаСМИ #ЗападныйБерег #альОмари
Глава закрытого офиса Al Jazeera в Рамалле рассказал о политике Израиля в отношении СМИ / Others
22 сентября 2024 г.
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