Россия не будет участвовать в саммите мира, который Украина намерена организовать до конца 2024 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, этот саммит не имеет никакого отношения к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Захарова назвала мероприятие «очередным мошенничеством англосаксов и их украинских марионеток».

«Так называемый второй саммит преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких «саммитах» участвовать не будем», — заявила представитель МИД России.

При этом она добавила, что российская сторона не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса, но готова обсуждать лишь «действительно серьезные предложения, учитывающие ситуацию на земле».

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над планом победы и подготовил три пункта для переговоров с Россией. По его словам, союзники Украины согласны с приглашением российских представителей на саммит мира.

«И, как мы сказали, в начале ноября весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и будет что показать», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее назвал условия для прекращения боевых действий. Среди требований — вывод украинских войск с Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от планов вступления в НАТО.

В августе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «никакого саммита при участии России пока не планируется».