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В Иране в результате взрыва на угольной шахте погибли не менее 52 человек
Не менее 52 человек погибли в результате взрыва в угольной шахте в иранской провинции Южный Хорасан. Причиной происшествия называют утечку метана в нескольких блоках шахты. На момент взрыва там находились около 70 шахтеров. На месте работают спасатели, которые извлекают из шахты выживших и тела погибших. #Иран #Хорасан #ЮжныйХорасан #взрыв #шахта #метан #газ #утечка #уголь #шахтеры
В Иране в результате взрыва на угольной шахте погибли не менее 52 человек / Others
22 сентября 2024 г.
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