В Иране в результате взрыва на угольной шахте погибли не менее 52 человек

Не менее 52 человек погибли в результате взрыва в угольной шахте в иранской провинции Южный Хорасан. Причиной происшествия называют утечку метана в нескольких блоках шахты. На момент взрыва там находились около 70 шахтеров. На месте работают спасатели, которые извлекают из шахты выживших и тела погибших. #Иран #Хорасан #ЮжныйХорасан #взрыв #шахта #метан #газ #утечка #уголь #шахтеры