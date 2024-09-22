20 сентября Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана), одобрил изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в стране.

Согласно новым поправкам, лица, которые представляют «угрозу суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, разжигают межнациональную вражду, унижают честь, достоинство или историю узбекского народа», будут признаны «нежелательными». Таким лицам будет запрещено въезжать в страну, открывать банковские счета, покупать недвижимость, участвовать в приватизации имущества и заключать финансовые сделки.

Если такие иностранные граждане или лица без гражданства временно или постоянно проживают в Узбекистане, им предоставляется 10 дней на выезд из страны. В противном случае они подлежат депортации.

«Нежелательные» иностранцы будут включены в специальный реестр сроком на пять лет. Однако, если причины для включения в список будут устранены, они могут быть исключены из него досрочно.

Данная мера стала актуальной после резонансных высказываний некоторых российских общественных деятелей. В частности, российский писатель Захар Прилепин в декабре 2023 года предложил «присоединить» территории, откуда в Россию приезжают гастарбайтеры, и «учить их там русскому языку». Также историк Михаил Смолин в январе 2024 года заявил, что нации, такие как узбеки, казахи и азербайджанцы, якобы не существовали до образования СССР.

Эти заявления вызвали волну общественного возмущения в Узбекистане. Активисты и блогеры призвали власти принять более жесткие меры против таких лиц, запретив им въезд в страну и возбуждать уголовные дела за шовинистические высказывания.