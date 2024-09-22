ПОЛИТИКА
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Немецкая полиция гналась и задержала 10-летнего ребенка из-за палестинского флага
В Берлине во время пропалестинского митинга полицейские устроили погоню за 10-детним мальчиком с флагом Палестины в руках. После того, как правоохранители догнали ребенка, его задержали. #Германия #Берлин #полиция #митинг #Палестина #ребенок #мальчик #задержание #флаг #полицейские
Немецкая полиция гналась и задержала 10-летнего ребенка из-за палестинского флага / Others
22 сентября 2024 г.
Истории
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