Немецкая полиция гналась и задержала 10-летнего ребенка из-за палестинского флага

В Берлине во время пропалестинского митинга полицейские устроили погоню за 10-детним мальчиком с флагом Палестины в руках. После того, как правоохранители догнали ребенка, его задержали. #Германия #Берлин #полиция #митинг #Палестина #ребенок #мальчик #задержание #флаг #полицейские