22 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Немецкая полиция гналась и задержала 10-летнего ребенка из-за палестинского флага
В Берлине во время пропалестинского митинга полицейские устроили погоню за 10-детним мальчиком с флагом Палестины в руках. После того, как правоохранители догнали ребенка, его задержали. #Германия #Берлин #полиция #митинг #Палестина #ребенок #мальчик #задержание #флаг #полицейские
Немецкая полиция гналась и задержала 10-летнего ребенка из-за палестинского флага / Others
Истории