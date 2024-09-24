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Ливанский журналист пострадал во время прямого эфира от израильского авиаудара
Ливанский журналист и главный редактор Miraya International Network Фади Будия получил серьезные ранения во время прямого эфира на одном из иракских телеканалов. На видео зафиксирован момент, как позади него происходит взрыв. Сообщается, что в соседнее здание попала бомба. #trtнарусском #ливан #сми #журналист #израиль #авиаудар #прямойэфир
Ливанский журналист пострадал во время прямого эфира от израильского авиаудара / Others
24 сентября 2024 г.
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