Ливанский журналист пострадал во время прямого эфира от израильского авиаудара

Ливанский журналист и главный редактор Miraya International Network Фади Будия получил серьезные ранения во время прямого эфира на одном из иракских телеканалов. На видео зафиксирован момент, как позади него происходит взрыв. Сообщается, что в соседнее здание попала бомба. #trtнарусском #ливан #сми #журналист #израиль #авиаудар #прямойэфир